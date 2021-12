Familien in Meerbusch : „Glückskinder“ helfen Kita im Ahrtal

Familien in Meerbusch

Osterath Die Leiterin der Kita Glückskinder, Sabrina Hess, hat nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen. Jetzt haben die Osterather Kinder für einen Adventsbasar gebastelt. Die Verkaufserlöse kommen dem Aufbau einer Kita zugute.

Die Schäden im Flutgebiet beschäftigt die Menschen vor Ort noch lange – und auch die Helfer. „Als ich von der Flutkatastrophe im Ahrtal hörte, haben mein Partner und ich uns spontan entschlossen, an unserem ersten Urlaubstag dorthin zu fahren und zu helfen“, berichtet Sabrina Hess, Leiterin der Kita Glückskinder, die im Juli 2020 am Schweinheimer Kirchweg eröffnet wurde. Die beiden wurden vor Ort mit einem Helfershuttle in das Dorf Dernau gefahren.