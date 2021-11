Gastronomie in Meerbusch : Ein Stück Geburtstagskuchen im Café Aroma

Büderich Am 13. November 2006 wurde das Café eröffnet. Es ist zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt geworden und feiert sein 15-jähriges Bestehen.

Die beiden Büdericher Damen sind natürlich dabei, wenn am 13. November Geburtstag gefeiert wird. „Vor 15 Jahren haben wir eröffnet“, erinnert sich Goran Milosevic. Er hatte es gewagt, eine neue Existenz zu gründen – damit war das Café Aroma geboren. Es ist zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt geworden: „Schon am Eröffnungstag kamen die ersten Neugierigen. Damals hätte ich nie gedacht, dass wir einmal 15-jähriges Bestehen feiern werden.“

Inzwischen mischt längst Sohn Marco Vieten mit. Er findet: „Das ursprüngliche Konzept war aus heutiger Sicht einfach. Aber es ist immer noch ‚up to date‘“. Und das sehen alle Generationen so. Denn auch die jungen Mütter entdeckten das damalige erste Nichtraucher-Café, trafen sich dort mit Gleichgesinnten und ließen es sich und dem Nachwuchs gut gehen. Die Kinderwagen parkten in Kolonnen vor dem Café: „Das eine oder andere Baby haben wir heranwachsen sehen, die ersten Worte und Schritte miterlebt.“, weiß Goran Milosevic. Schnell machten die „Babycinos“ als aufgeschäumte Milch in Espresso-Tassen die Runde: „Sie gibt es bei uns ein Leben lang gratis.“ Einige der auch im Café aufgewachsenen Kinder haben später neben der Schule hier einen ersten Nebenjob bekommen.