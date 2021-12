Bürgerservice in Meerbusch : Öffungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr

Meerbusch Die Stadtverwaltung Meerbusch ist nur eingeschränkt erreichbar. Das Meerbad in Büderich ist jedoch zwischen dem 27. und 30. Dezember und in den Weihnachtsferien zu den regulären Zeiten geöffnet.

(RP) Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Meerbuscher Stadtverwaltung nur eingeschränkt erreichbar. Grundsätzlich haben die Verwaltungseinrichtungen zwischen dem 27. und 30. Dezember geschlossen. Einige Ämter bieten dennoch die Möglichkeit, „zwischen den Jahren“ Behördengänge zu erledigen. So öffnet das Bürgerbüro in Büderich am 28., 29. und 30. Dezember jeweils von 7.30 Uhr bis 12 Uhr - die Bürgerbüros in Lank-Latum und Osterath bleiben wie angekündigt durchgehend geschlossen.