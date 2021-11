Brauchtum in Meerbusch : Der kleinste Martinszug von Osterath

Osterath Die Tageseltern haben erstmals eine eigene Martinsfeier mit Blasmusik, St. Martin und Bettler für ihre Kinder organisiert. Die Schulkinder ziehen wenige Tage später, am 15. und 16. November, durch Bovert und Osterath.

Gerne möchten die 68 Tagespflegepersonen aus Meerbusch einmal aus ihrem Schattendasein heraustreten. „Das haben wir auf unserer Mitgliederversammlung des Tagesmüttervereins besprochen“, sagt dessen Vorsitzende Angelika Schumann. „Wir möchten unsere Arbeit in der Öffentlichkeit positiv darstellen und haben uns für eine Martinsfeier für unsere Kleinen entschieden.“ Diese wird am Freitag, 12. November, in Osterath stattfinden. In den anderen Stadtteilen ist solch ein kleiner Zug allerdings nicht zustande gekommen. „Leider“, sagt Schumann. Sie freut sich jedoch, mit ihren Kollegen Kirsten Wilken, Sabine Papendiek, Uwe Knechten und Matilda Lartey auf ein schönes Fest mit den Jungen und Mädchen am Grillplatz.

Für alle anderen Kinder hat das Martinskomitee Osterath coronakonforme Züge in Bovert und Osterath organisiert. In Bovert hat sich der Zugweg wegen diverser Baustellen jedoch ein wenig verkürzt, teilt Birgit Bacher vom Martinskomitee mit. Der Zug durch Bovert zieht am Montag, 15. November. Start ist um 17.30 Uhr ab Nikolausschule. Dann geht es über den Wienenweg und die Meerbuscher Straße in den Neusser Feldweg, weiter über die Danziger Straße bis zur Meerbuscher Straße, weiter in die Kornstraße und zum Wienenweg zurück zur Nikolausschule. Anschließend gibt es ein Martinsfeuer, das aber ausschließlich für die Schulkinder ist. Aus Coronaschutzgründen werden alle Eltern und sonstigen Zuschauer gebeten, sich außerhalb des Schulhofs aufzuhalten und den Zug am Straßenrand zu verfolgen. Am Tag darauf, Dienstag, 16. November, zieht Sankt Martin durch Osterath. Start ist um 17.30 Uhr ab Eichendorff Schule (Görresstraße). Weiter geht es über die Hugo-Recken-Straße, Willicherstraße, Heinenkamp, Schwertgesweg, Gatherstraße, St. Nikolausstraße, Ingerweg, Meerbuscher Straße, Hochstraße, Bommershöferweg und über die Görresstraße zurück zur Eichendorff Schule. Das Martinsfeuer im Anschluss ist nur für die Schulkinder. Auch bei diesem Zug werden alle Eltern und sonstige Zuschauer gebeten, sich außerhalb des Schulhofs aufzuhalten und den Zug am Straßenrand zu verfolgen.