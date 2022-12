Adventszeit in Meerbusch Großer Andrang auf Nikolausmärkten

Rund um den Kirchplatz bieten mehr als 30 Händler, Gastronomen und Vereine ihre Waren und Speisen an. Während Glühwein, Currywurst, Gulasch- und Erbensuppe, Waffeln und andere Gaumenfreuden bei den Besuchern hoch im Kurs stehen, klingelt es bei dem einen oder anderen Händler nur bedingt in der Kasse. „Man merkt, dass bei den Leuten das Geld nicht mehr so locker sitzt. Es ist zwar viel los, aber kaum jemand kauft etwas“, sagt Jochen Thiel, der handgefertigte Segelboote aus Holz an den Mann und die Frau bringen möchte.