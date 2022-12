Verkehr in Meerbusch Schulbusse werden neu ausgeschrieben

Doch im Haushalt für das kommende Jahr wird es vorerst keine neuen Mittel geben. Denn im März 2023 muss der Schülerspezialverkehr ohnehin durch die Stadt neu ausgeschrieben und die Konditionen neue verhandelt werden. In diesem Rahmen, so heißt es von Seiten der Verwaltung, wolle man auch in Erfahrung bringen, ob und wie die Kapazitäten zu erhöhen seien. „Es wäre beispielsweise eine Option, ein zusätzliches kleines Fahrzeug einzusetzen“, sagt Ute Piegeler, Meerbuschs Fachbereichsleiterin Schule, Sport, Kultur.