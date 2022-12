Wohnen in Meerbusch Schlechte Karten bei der Wohnungssuche

„Muss ich anfangen, wegen der Anzahl der Kinder zu lügen?“, fragt sich Liebrecht frustriert. Immerhin könnten auch andere Familien, wenn sie bereits eine Wohnung bezogen hätten, weiteren Nachwuchs bekommen. Auch die Alternative, eine sozial geförderte Wohnung zu beziehen, stellt sich als schwierig heraus. „Beim Bauverein gibt es eine Warteliste von 200 Personen“, hat die Familie erfahren. Auch die GWG, die derzeit in Strümp ein größeres Mehr-Familien-Haus baut, habe keine Wohnungen mit fünf Zimmern. Geförderte Vier-Zimmer-Wohnungen, die aber auch nicht besonders groß seien, befinden sich nur im ersten und zweiten Geschoss. „Mit drei Kindern, Kinderwagen und vielen Einkäufen möchten wir gerne eine Erdgeschosswohnung haben, damit die Kinder auch mal raus können“, so die Liebrechts. Im Moment wohnt die Familie in einer solchen Wohnung und ist auch sehr dankbar, dass die Wohnung nicht so teuer ist. Denn die Liebrechts müssen rechnen, besonders da die Heizungs- und Lebensmittelkosten stark angestiegen sind. Für fünf Personen einzukaufen, sei da oft ein Rechenexempel, um über die Runden zu kommen.