Buchtipps von Mrs. Books Geschichten für den Advent und Weihnachten

Ein Weihnachtsfest ohne Buch-Geschenke unter dem geschmückten Baum ist nur schwer vorstellbar. Schließlich gilt das Lesen als eine der wichtigsten Kulturfertigkeiten und ist ein Teil der Kommunikation. Der wichtigste Teilaspekt der Leserei aber ist die Reflexion. Das Gelesene Revue passieren zu lassen und zu überdenken und der Austausch auch über die gewonnenen Erkenntnisse sind wichtige Faktoren, die das Lesen allgemein so wertvoll machen. Es fördert zudem Empathie und Kreativität und ist gleichzeitig eine Beschäftigung mit vorbeugender Wirkung in Hinsicht auf die geistige Aktivität beispielsweise im Alter. Und das Wichtigste: Lesen macht Freude. Ob wir im Sommer unter einen Baum im Liegestuhl mit einem interessanten Buch relaxen oder im Winter warm zugedeckt auf dem Sofa liegen – wenn das richtige Buch zur Hand ist, wird der Lesestoff zum Genuss. Davon, wie groß und vielseitig die Auswahl für die passende Lektüre ist, konnten sich rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer bei Mrs. Books in Osterath überzeugen. Karo Voitz und Petra Wendland, Mitarbeiterin der Buchhandlungs-Inhaberin Maxi von Zittwitz, hatten 20 Titel herausgesucht, die sie vorstellten – als Geschenke für das Weihnachtsfest oder um sich selbst die kalten Tage zu vertreiben. Im vergangenen Jahr musste diese vorweihnachtliche Tradition ausfallen. „Es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein, schlechte Nachrichten auszuklammern und über Bücher reden zu können“, findet Petra Wendland. Einige der Buchtitel, die sie und Karo Voitz vorgestellt haben, geben wir hier weiter.