Samstags in Neuss Wirte und Händler lehnen Umzug des Wochenmarktes ab

Der Rat hat Mitte November beschlossen, den Wochenmarkt zumindest in den Wochen vor das Rathaus zu verlegen, in denen der angestammte Münsterplatz für den Weihnachtsmarkt benötigt wird. Aber niemand hat ein Interesse daran, dass dieser Beschluss umgesetzt wird. Die Händler nicht – und die Wirte am Markt erst recht nicht. Das ergab eine Umfrage der Stadt, als deren Ergebnis Bürgermeister Reiner Breuer festhält: „Es besteht kein Bedarf, von dem Beschluss Gebrauch zu machen.“