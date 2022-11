Meerbusch Feuerwehr übt bei der Rheinbahn

(RP) In den letzten Wochen konnten Einsatzkräfte der Löschzüge Osterath und Büderich auf dem Betriebshof der Rheinbahn in Düsseldorf-Heerdt den Einsatz mit Bahnen üben. Wie die Feuerwehr berichtet, haben die Einsatzkräfte dabei an vier Terminen verschiedene Szenarien angenommen und entsprechend abgearbeitet. So ging es beispielsweise darum, zu üben, wie eingeklemmte Personen unter der Bahn befreit werden können. Die Einsatzkräfte haben deshalb an verschiedenen Aufnahmepunkten die Bahn angehoben.