Weihnachtsgeschäft in Ratingen Einzelhandel: Umsatz steigt leicht an

Immerhin konnten mittelgroße und größere Städte an diesem Wochenende verstärkte Besucher aus dem Um- und Ausland anziehen. Das wurde auch in Ratingen beobachtet. Vor allem am Vormittag verzeichneten die Händler einen verstörten Besucherstrom in der Innenstadt. Die weihnachtliche Stimmung scheint sich zwar mehr und mehr einzustellen, die Kauflust hinkt nach Aussage von Rainer Gallus aber weiterhin noch etwas hinterher.