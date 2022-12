Meerbusch Amprion richtet Baustelle für den Konverter ein

So sollen die Fassaden des 18 Meter hohen Konvertergebäudes in Richtung Osterath und Bovert mit schnell wachsenden Klettergehölzen begrünt werden, sodass Spaziergänger und Radfahrer auf den umliegenden Wirtschaftswegen von dem Bau so gut wie nichts sehen können. Dafür sollen zwei 14 Meter hohe Rankgerüste aufgebaut werden. Direkt an des Gelände der Anlage angrenzend sollen Sichtschutzwälle aufgeschüttet und mit Hecken, Bäumen und Wiesen bepflanzt werden. Die Wälle sollen aus dem übrig gebliebenen Boden entstehen, der zuvor auf dem Gelände weg gebaggert werden muss.