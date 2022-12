Vorschlag des BUND Eine Linde für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

Daher soll es nun die Linde werden. Zwei Parkplätze müssten für einen Baum dieser Größe wegfallen, vier, wenn er eine große Baumscheibe haben soll. Dabei ist Blaum wichtig, dass die Pläne des BUND denen der Schützen nicht in die Quere kommen werden. „Die Dorflinde soll das Bild des Platzes gemeinsam mit dem Schützenbaum prägen und auch in eine eventuelle zukünftige Umgestaltung eingebunden werden“, so die Umweltschützerin.