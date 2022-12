Meerbusch Socken-Stricken für den guten Zweck

„Es gab auch Zeiten, da waren wir kurz davor aufzugeben“, gibt Sasdrich zu. Männer haben sich in der Gruppe übrigens nie sehen lassen. „Aber vielleicht ändert sich das ja mal. Aktuell hört man immer wieder von Männern, die zur Entspannung stricken. Und früher haben ja auch die Schäfer viel gestrickt“, erzählen die „Strickliesel“, wie sie von Pfarrerin Susanne Pundt-Forst liebevoll genannt werden. Diese trägt die Werke der Damen übrigens mit Begeisterung und hat bei ihren Besuchen auch schon mal Fun-Fakts parat. „Evangelische Strickerinnen stricken anders als katholische. Sie halten den Faden in der linken Hand. In katholischen Landstrichen wird er meist in der rechten gehalten und dann über die Nadel gelegt“, erzählt sie.