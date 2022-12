Benefiz mit Bildern Ein Charity-Markt mit Kunst und Kinderpunsch

Viele Frauen kommen in die Hairlounge von Ines Pomplun, auch auf den Bildern von Andrea Mackenthun sind es Frauen, die zu sehen sind. Davon konnten sich die Besucher des kleinen und privat organisierten Weihnachtsmarktes im Innenhof vor Pompluns Hairlounge überzeugen. Mackenthun hatte sieben ihrer in Öl gemalten Werke für die Versteigerung zugunsten des Zentrums plus Flingern-Düsseltal gespendet. Sowieso garantieren Pomplun und Mackenthun, dass sämtliche Einnahmen ihres Weihnachtsmarktes an die Einrichtung der Diakonie gehen. „Uns ist aufgefallen, dass es immer mehr, vor allem ältere Menschen, gibt, die eine zu kleine Rente haben. Dabei sind es doch gerade die Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet und dazu beigetragen haben, dass es uns gut geht. Sie haben Deutschland aufgebaut“, erläutert Pomplun. „Deshalb haben wir uns entschieden, das Projekt ‚Frühstück‘ der Diakonie zu unterstützen.“ Dafür haben sie viele Unterstützer geworben und auch selber in die Tasche gegriffen. „Viele Händler in der Gegend und vor allem auf der Rethelstraße haben unsere Spendenboxen aufgestellt. La Biosthetique, Jacques Weindepot, Fluma Blumen und die Bäckerei Oebel unterstützen uns bei unserem Weihnachtsmarkt.“ Dass sie dafür gesorgt haben, dass Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürste an die Besucher verkauft werden konnten, und diese Einnahmen auch in den „großen Topf“ flossen, verschweigen die beiden Damen bescheiden.