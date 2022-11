Neues Kochbuch Austern aus der Bretagne in Lank

Erstmals in die Öffentlichkeit gelangt das druckfrische Kochbuch am Sonntag, ab 12 Uhr, zum Nikolaus-Markt in Lank-Latum in Anwesenheit der über 30-köpfigen Gruppe aus Fouesnant, die am Donnerstag mit dem Bus anreist. „Auf dem Alten Schulhof hat die Städtepartnerschaft einen großen Stand. Neben dem Kochbuch, Selbstgebackenem und Glühwein wird es auch Austern geben,“ ergänzt Ingrid König-Dressler. Diese Spezialität von der französischen Atlantikküste bringen die Bretonen mit. „Dazu gibt’s deutschen Wein aus der Pfalz“, verspricht Gabi Pricken. Sie und alle an der Erstellung des Buches mit dem Titel „Joyeux Noel – Frohe Weihnachten“ Beteiligten freuen sich über die vielen eingegangenen Rezepte. Dabei wurden dieses Mal auch einige Klassen der OGS, der Theodor-Fliedner-Schule, des Meerbusch Gymnasiums (Klasse 7a) und des Mataré-Gymnasiums (Klasse 8b) angesprochen. „Die Kinder waren sehr eifrig. Über diese Schiene ist es uns gelungen, an den Austausch zu erinnern und auch die nächste Generation für die Städtepartnerschaft zu interessieren“, fasst Ingrid König-Dressler zusammen.