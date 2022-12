Kultur in Meerbusch Arbeiten von Editha Hackspiel im Küsterhaus

(RP) Das Küsterhaus lädt zu einer Übersichtsausstellung mit Werken der Meerbuscher Künstlerin Editha Hackspiel ein. „Editha Hackspiel gehört zu Meerbusch, wie ihre Radierungen in jeden Hausflur. Jeder kennt sie, jeder hat sie schon mal gesehen, hat sich an den Details ihrer liebevollen Radierungen erfreut, sich selbst in den dargestellten Ereignissen wieder gefunden. Die Radierungen von Editha Hackspiel stiften für Meerbusch Identität, verbinden“, sagt Isabelle Rundstedt, künstlerische Leiterin im Küsterhaus.