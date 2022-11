Kultur in Meerbusch Atelier-Galerie-Kraft lädt ein zum Kunststöbern im Advent

Wie traditionell jeweils zum Jahresende zeigt die Angelika Kraft in ihrer Galerie einen Querschnitt ihrer Werke, die im Laufe des nun ablaufenden Jahres entstanden sind. Dabei handelt es sich um Arbeiten der Malerei und Fotografie sowie Keramikfiguren. Zudem sind auch Glasobjekte des niederländischen Künstlers Huub Rossel zu sehen – Engel-, Herzen- und Vogelmotive, die sich gut als Weihnachtspräsent eignen. Zusätzlich hat Angelika Kraft anlässlich des Nikolausmarkts in Osterath am 4. Dezember, 12-17 Uhr, zwei Künstlerinnen in ihre Galerie eingeladen. Dort wird Marlies Blauth, Meerbusch, eine große Auswahl an Kunstkarten – auch größere Motive – zeigen.