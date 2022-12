Politik Ausschüsse müssen neu besetzt werden

So leitet bisher Joachim Quass, der zur Fraktion Grün-Alternativ gehört, den Ausschuss für Klima, Umwelt und Bau. In dessen letzter Sitzung des Jahres in der vergangenen Woche verabschiedete Quass sich bereits von seinem Platz des Vorsitzenden. Die Grünen-Fraktion hat für den Stadtrat beantragt, an seiner Stelle Barbara Neukirchen künftig den Ausschuss leiten zu lassen. Zudem soll Joris Mocka stellvertretender Vorsitzender des Digitalausschusses werden. Auch die Sitze der Ausschussmitglieder werden neu entsprechend dem Verhältnis von Grünen und Grün-Alternativ aufgeteilt. So sollen beispielsweise als ordentliche Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss künftig Karen Schomberg, Joris Mocka und Barbara Neukirchen von der Grünen-Fraktion sitzen, von Grün-Alternativ bleibt Jürgen Peters. Die neue Fraktion wird in jedem Ausschuss künftig mit einer Stimme vertreten sein, während die Grünen-Fraktion jeweils drei Mitglieder entsendet.