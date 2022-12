Freizeit in Meerbusch Neue Leitung im Yoga-Raum Meerbusch

Mit Werbung durch Handzettel und in der Tageszeitung startete sie ins neue Berufsleben. Dazu bekam sie die Möglichkeit, einen Gymnastikraum im Malteserstift zu nutzen, ehe sie mehr zufällig auf das leere Ladenlokal an der Uerdinger Straße stieß und für ihre Zwecke als „Yoga-Raum Meerbusch“ herrichtete. Seit rund 20 Jahren unterrichtet sie nun an fünf Tagen in der Woche. An Interessenten ist kein Mangel. „Das Iyengar-Yoga benutzt Hilfsmittel, damit Menschen in allen Altersgruppen und je nach Beweglichkeit mitmachen können“, erklärt Sitsen. Diese sogenannten Props können rutschfeste Matten, Gurte, Klötze, Polster oder Rückenbänke sein, die es erleichtern, die genaue Ausrichtung des Körpers in der Yogahaltung über einen längeren Zeitraum auszuhalten. Leider seien nur rund zehn Prozent der Teilnehmer Männer, obwohl die angewandten technischen Übungen ohne philosophische oder esoterischen Hintergrund vermittelt werden. „Schade“, finden Sitsen und Keyenburg.