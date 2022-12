Neue Busbegleiter in Meerbusch Schüler engagieren sich für Sicherheit im Bus

Mara Köther, eine Klassenkameradin von Alet, berichtet von Schülern, die mit Gegenständen durch den Bus werfen und die Füße auf den Sitz legen, andere Schüler stört das teils sehr ruppige Gedrängel beim Ein- und Aussteigen. Um in diesen Situationen für Ordnung zu sorgen, gibt es in Meerbusch seit nunmehr 23 Jahren die Busbegleiter. Verantwortlich für deren Ausbildung ist Thomas Thiel, Verkehrspädagoge der Rheinbahn. Das Verkehrsunternehmen organisiert das Projekt Busbegleiter gemeinsam mit der Stadt Meerbusch und der Polizei des Rhein-Kreis Neuss. Alle weiterführenden Schulen der Stadt werben für die Ausbildung. An zwei Tagen lernen die jugendlichen Teilnehmer in Rollenspielen die Situationen kennen, in denen sie eingreifen müssen – von Belästigung durch Lautstärke bis zu Prügeleien im Bus. Auch ein professioneller Deeskalationstrainer des Jugendamtes unterstützt sie und gibt ihnen wichtige Werkzeuge zur Konfliktbewältigung an die Hand. Auf ihrem Schulweg sind die neuen Busbegleiter automatisch im Einsatz – ein Ausweis belegt ihre Funktion. „Wir sollen auch gegenüber Erwachsenen, die sich nicht richtig verhalten, auftreten“, berichtet Mia Sandkamp, die ebenfalls die Ausbildung abgeschlossen hat.