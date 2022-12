Kreative Bildung in Mönchengladbach Wie Jugendliche ihre Stärken entdecken

„Komm auf Tour“ heißt das Programm, an dem in diesen Tagen etwa 720 Schüler von 14 Mönchengladbacher Haupt-, Gesamt-, Real- und Förderschulen teilnehmen. Es ist ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und wird in Mönchengladbach in Kooperation mit der Jugendkooperation Step, dem Lerninstitut Upgrade, der Drogenberatung Mönchengladbach und der Aids-Hilfe durchgeführt.