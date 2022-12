Kultur in Meerbusch Buretheater entwickelt wieder ein neues Stück

„Wir brauchen dringend junge Leute“, sind sich die Verantwortlichen einig. Eine besondere Veranlagung ist nicht nötig. Allerdings sollte Spaß am Theaterspielen und ein bisschen Gefühl für die Mundart sowie das Texte-Lernen mitgebracht werden. In diesem Jahr gab es Ensemble-Verstärkung. „Vier auf einen Streich – das ist schon viel“, sagt Robert Paas. Als Regisseur ist es seine Aufgabe, die neuen Akteure in das Ensemble einzupassen: „Sie haben meist keine Bühnenerfahrung. Deshalb ist es meine Aufgabe, die Neuen während der Proben an das Niveau der ‚Alten‘ heranzuführen.“