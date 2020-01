Erfolgreicher Nachwuchs : TSV Bayer 04 ehrt seine Talente mit einer Gala

Leverkusen Der TSV Bayer 04 hat seine Talente, die „Young Stars“, in einem feierlichen Rahmen geehrt.

Geschäftsführerin Anne Wingchen moderierte den Freitagabend in der eigens für die Gala hergerichteten Kurt-Rieß-Halle 2 und hatte alle Hände voll zu tun – schließlich erreichten 74 Jugendliche in neun verschiedenen Sportarten Top-Platzierungen. Als Kriterium hatte der Jugendausschuss mit seiner Vorsitzenden Silke Theisen auf nationaler Ebene mindestens die Bronzemedaille und international mindestens den fünften Platz festgelegt. Der Medaillenspiegel der „Young Stars“ kann sich sehen lassen: International errangen die Nachwuchssportler zwölf Medaillen, darunter sechsmal Gold. National gab es in der Gesamtbilanz 44 Deutsche Meisterschaften, 30-mal Silber und 23-mal Bronze.