Handball : TSV Bayer unterliegt Titelfavorit SC Magdeburg

Dormagen Die B-Junioren vom Höhenberg unterliegen im ersten Spiel des DM-Achtelfinales mit 22:25.

„Wir haben mit Magdeburg ein sehr schweres Los gezogen. Wir sind klar in der Außenseiterrolle“, sagte TSV-Trainer David Röhrig vor dem dem Achtelfinal-Auftakt, zeigte sich jedoch kämpferisch: „Wir wollen mit einer stabilen Abwehr dem Gegner 50 Minuten auf die Nerven gehen, um dann in unsere Gegenstöße zu kommen.“ Gleich zu Beginn des Spiels hatten die TSV-Spieler Probleme mit der Umsetzung von Röhrigs Worten, Magdeburg zog innerhalb der ersten fünf Minuten mit 5:1 davon. Im Anschluss sammelten sich die TSV-Wiesel und stellten die Defensive um, so dass der Überraschungssieg zur Halbzeit wieder möglich schien. In der zweiten Hälfte fiel der Nordrheinmeister allerdings wieder in alte Muster zurück und haderte mit der Abwehrumstellung des Gastgebers. Geführt durch Matthis Blum und Max Hinrichs hielt der TSV-Nachwuchs den Anschluss. Zehn Minuten vor Schluss befreiten sich die Dormagener aus dem Klammergriff des Titelverteidigers, zu spät um Magdeburg in Bedrängnis zu bringen.