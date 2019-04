Cheerleader des SC Bayer Uerdingen : Generalprobe für die Weltmeisterschaft

Die Dolphins-Cheerleader des SC Bayer Uerdingen bereiten sich derzeit in Florida auf die Weltmeisterschaft vor – am Mittwoch ist ihr erster Auftritt. Foto: SC Bayer/Kai Kuczera

(RP) Seit gut einer Woche sind die Dolphins Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen in Florida. Direkt am erste Tag nach der Ankunft begann das offizielle Training zur Vorbereitung der IASF Worlds 2019 für die Athleten.

„Auch wenn es für einige unserer Mädchen und Jungs durchaus nicht die erste Reise nach Orlando ist, muss sich der Körper doch jedes Jahr aufs neue erst einmal an die ungewohnten klimatischen Bedingungen und die damit verbundene Hitze gewöhnen“, erklärt Marco Schulz, Coach der beiden startenden Teams. „Wir gehen daher erfahrungsgemäß nicht direkt in die Vollen, sondern legen in den verschiedenen Trainingseinheiten unterschiedliche Schwerpunkte, um schnellstmöglich wieder zu voller Stärke zu gelangen“, ergänzt die sportliche Leiterin Oxana Prokoptschuk. Heute starten die ersten Sportler der erfolgreichen Cheerleadingabteilung als Teil des deutschen Nationalteams auf internationaler Bühne, um bei der Weltmeisterschaft der Verbände um die Plätze zu kämpfen. Die Dolphins Allstars starten dann zum ersten Mal am Samstagnachmittag deutscher Zeit, während das Dolphins CoEd am Sonntagabend das erste Mal an den Start geht.