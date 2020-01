1291 Dateien auf Laptop und Smartphone : Kinderpornografie – 42-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Leverkusen 1290 Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt auf Laptop und Smartphone hat die Polizei am 24. März 2017 bei einem Mann sichergestellt. Der 42-Jährige ist seit 2004 einschlägig vorbestraft und musste sich am Freitag erneut vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten.

Die zuständige Staatsanwältin nahm den Mann schließlich ins Gebet. Für ihn komme in Zukunft auch Sicherungsverwahrung in Betracht. „Aus dem Angucken werden oft Taten“, betonte sie. Er müsse diese Gefahr in den Griff bekommen.

In der Folge taten sich Gericht und Staatsanwaltschaft schwer, darüber zu entscheiden, ob Bewährung nach zwei Gefängnisaufenthalten in den vergangenen rund zehn Jahren vertretbar sei. Die Staatsanwältin beantragte ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Denn der Beschuldigte sei therapeutisch an einem Punkt, an dem er sich zuvor nicht befunden habe.