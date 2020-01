Klinikum Leverkusen : Eine Notfall-Anlaufstelle für alles

Florian Walrafen, Leiter der Klinikum-Notfallambulanz, und Susann Ludwig, die die Ersteinschätzung vornimmt, kümmern sich um eine Patientin. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Notfallambulanz des Klinikums und die Notdienstpraxis der kassenärztlichen Vereinigung (derzeit im MediLev) sollen eine gemeinsame Anmeldung und einen Standort bekommen. Klinikum will dieses Jahr Bauantrag einreichen.

Hans-Peter Zimmermann sagt es mit einem Augenzwinkern: „In Sachen Notfallversorgung haben wir schon lange die Nase vorn.“ Ein Fünkchen Wahrheit ist aber dran. Denn während nun Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Notfallversorgung reformieren will hin zu einem besseren Zusammenspiel von Notfallrettung, Krankenhaus-Notfallambulanz und Notfallpraxen, setzt das Klinikum seit mehr als einem Jahrzehnt schon auf zumindest räumliche Nähe. „2007 wurde das MediLev gegenüber des Klinikums eröffnet mit der Notdienstpraxis niedergelassener Ärzte; mit der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es einen Kooperationsvertrag“, berichtet Klinikum-Geschäftsführer Zimmermann. „Das ist ideal: Die Notdienstpraxis im MediLev, dahinter dann die Zentralambulanz unseres Hauses.“

Die aber suchen auch oft Patienten auf, die eigentlich mit ihrem Anliegen in die Notdienstpraxis gehören. Über die Straße müssen sie in dem Fall aber nicht, sagt Klinikum-Sprecherin Sandra Samper. „Es wird niemand abgewiesen.“ Aber die Art der Erkrankung „kategorisiert“. Das Klinikum arbeitet für die Ersteinschätzung der Patienten in der Notfallambulanz mit dem Manchester-Triage-System. In Kurzform: Speziell geschulte Fachkräfte befragen die Patienten nach einem vorgegebenen Katalog, messen in angezeigten Fällen auch Blutdruck und Fieber, und weisen ihnen dann eine Farbe zu. „Rot bedeutet zum Beispiel, dass der Patient sofort behandelt werden muss, orange, dass er innerhalb von zehn Minuten einen Arzt sehen muss“, erläutert Samper. Über die Kategorien gelb (30 Minuten Wartezeit) und grün (90 Minuten) reicht die Triagierung bis zu blau mit einer Wartezeit bis zu 120 Minuten, „etwa wenn jemand über Bauchschmerzen klagt, ansonsten aber einen fitten Eindruck macht“, sagt die Sprecherin.

Info Mehr als 46.000 Fälle im vergangenen Jahr Notfälle Für 2019 nennt das Klinikum 46.345 Fälle, im Schnitt sind das 3862 Fälle pro Monat und 129 am Tag, die Fälle aus der Kinderambulanz nicht mitgerechnet. Über die Hälfte der Patienten müssen stationär aufgenommen werden, sagt Klinikumsprecherin Sandra Samper. Und hat noch mehr Zahlen parat: Im vierten Quartal 2019 verbrachten Patienten im Schnitt zweieinhalb Stunden von Ankunft bis Entlassung in der Notfallambulanz. Häufigste Diagnosen sind Verletzungen an den Extremitäten wie etwa ein Armbruch, Luftnot, Brustkorbschmerzen und Rückenschmerzen. Ärzte Tagsüber stehen in der Notfallambulanz zwei bis drei Chirurgen, vier bis fünf Internisten und ein Neurologe bereit, nachts sind es etwas weniger Ärzte. Fällt jemand aus, greift die Notfallambulanz auf einen Ärztepool zurück. Hubschrauberlandeplatz Den Deckel zu dieser schon früher diskutierten Akte macht Hans-Peter Zimmermann im Zuge der Reform auch wieder auf. „Es muss unter anderem mit dem Land geklärt werden, ob Leverkusen ein geeigneter Standort ist. Es ist ja wenig sinnvoll, wenn es alle fünf Kilometer einen solchen Landeplatz gibt.“

Die Triage-Fachkraft hat neben der Ersteinschätzung noch eine Aufgabe: Sie muss die wartenden Patienten im Beobachtungsraum im Auge behalten. Falls bei einem zum Beispiel grün eingestuften Notfall sich Anzeichen der Verschlechterung einstellen, muss umtriagiert werden, etwa zu gelb oder orange. „Mit dem System sind wir bisher sehr gut gefahren“, betont Samper. Auch, wenn der Zeitplan nicht immer ganz genau eingehalten werden könne.

Dass das Klinikum das System samt Beobachtungsraum 2019 so eingeführt hat, kommt nicht von ungefähr. Ende 2018 hat der Bundesgesundheitsausschuss (BGA) einen Gesetzesauftrag erfüllt, sagt Zimmermann, und die Krankenhäuser aufgefordert, „die Notfallversorgung neu zu strukturieren in einem gestuften System“, ergänzt der Manager. Patienten sollen wissen, was eine Notfallambulanz anbieten kann und was nicht. Dem Klinikum fehle etwa die Kompetenz für Augenheilhunde, die Patienten werden nach Merheim geschickt, „aber chirurgisch, internistisch, bei Geburtshilfe und Kinderversorgung sind wir gut“.

Auch vom BGA sei die Idee favorisiert worden, dass Klinikum und die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zusammenkommen. „Seitdem gibt es Gespräche mit der KV zu einer gemeinsamen Anmeldung für die Notfallambulanz und die Notdienstpraxis.“ Mittlerweile sind die Pläne weit gediehen zu einem gemeinsamen Eingangsportal, quasi einem Tresen für beides. Und: Die Notdienstpraxis soll aus dem MediLev ins Klinikum umziehen. „Wir brauchen dafür dann die doppelten Räume. Die halten wir im Erdgeschoss schon vor“, berichtet Zimmermann. Er will 2020 den Bauantrag für die neue Organisationseinheit in diesem Jahr stellen, gerne Ende des Jahres mit den nötigen Umbauarbeiten beginnen und im ersten Halbjahr 2021 damit in Betrieb geben. „Dann gibt es eine Anlaufstelle – sowohl für die Notdienst- und die Kindernotdienstpraxis der KV als auch für die Notfall- und die Kindernotfallambulanz.“