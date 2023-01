Handball, Frauen-Bundesliga Elfen ernten viel Lob, aber keine Punkte

Das war ganz nach dem Geschmack der Leverkusener Fans und beunruhigte Gäste-Coach Herbert Müller. Der bekannte nach der Partie: „Im ersten Durchgang haben wir in der Abwehr keinen Zugriff gefunden. Als dann auch noch unsere beiden Spielerinnen im Innenblock nach 15 Minuten schon je zweimal zwei Minuten bekommen haben, hat uns das etwas verunsichert.“ Die Elfen ließen den Favoriten vor dem Seitenwechsel nie davonziehen, kamen nach Rückstand 11:14, 14:7) wieder heran und führten zwischenzeitlich auch selbst (4:3, 8:6). Entsprechend zufrieden war Trainer Johan Petersson mit dem Auftritt der Elfen. Er konnte anders als in Blomberg, wo er wegen einer Erkrankung fehlte, diesmal wieder an der Seitenlinie stehen. „Wir haben es in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht. Thüringen ist eine Topmannschaft, die ein unheimlich hohes Tempo gehen kann“, betonte er.