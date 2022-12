Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga „Wir haben keine Überfliegerin, aber Stabilität“

Info

Tabelle Die Bayer Volleys haben die Hinrunde in der 2. Bundesliga Nord mit 23 Zählern und 28:17 Sätzen auf Platz vier beendet – punktgleich mit dem Dritten BBSC Berlin (28:22), der wiederum deutlichen Rückstand zum Top-Duo Stralsunder Wildcats (31/33:9) und Skurios Volleys Borken (34/36:9) hat.

Spielplan Die Rückrunde beginnt für den TSV Bayer mit einem Auswärtsspiel. Am Samstag, 14. Januar, treten die Leverkusenerinnen bei Blau-Weiß Dingden an (19.30 Uhr). Das erste Heimspiel 2023 ist am 21. Januar gegen den Tabellenführer aus Borken angesetzt (19.30 Uhr).