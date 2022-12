Basketball in der Region Giants-Reserve fehlt es an Präzision

Basketball, 1. Regionalliga: SV Haspe 70 – TSV Bayer 04 Leverkusen II 89:83 (41:36). Eine zu schwache Wurfquote war für die nächste Niederlage der Leverkusener Zweitvertretung verantwortlich. Beim Tabellenachten in Hagen-Haspe hielt die von Karsten Schul trainierte Mannschaft bis in die Schlussphase mit, musste am Ende jedoch dem Gegner den Vortritt lassen. „Wir haben insgesamt recht gut gespielt, nur im Abschluss zu ungenau agiert“, berichtete Schul, der auf schnelle Besserung im neuen Jahr hofft. Die wird auch notwendig sein, wenn sich die Giants-Reserve wieder aus dem Tabellenkeller befreien möchte.