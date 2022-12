Basketball, 2. Liga Giants setzen ihre sportliche Talfahrt in Hagen fort

„Leider gibt es auch an diesem Spiel nicht viel Positives in der Bewertung“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Wir sind in dem Moment auseinandergefallen, in dem wir darüber nachdenken, dass wir das Spiel verlieren könnten.“ Das war recht früh der Fall. Der Start verlief zwar ordentlich mit einem Korbleger von Haris Hujic und einem Dreier durch Abdul Mohamed. Danach fanden die Hagener aber mit einem 9:0-Lauf in die Partie.