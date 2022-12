Handball, Frauen-Bundesliga Elfen verlieren in letzter Sekunde in Blomberg

Es war für Johan Petersson wohl nur schwer zu ertragen, dass der Krimi in der Sporthalle an der Ulmenallee doch noch zur Tragödie wurde. Denn der Trainer der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer war krank und musste von zuhause hilflos erleben, wie seinen Schützlingen im Nachbarschaftsduell der bereits sicher geglaubte Punkt durch eine schnelle Mitte noch genommen wurde. Das bessere Ende hatte beim 29:30 (14:12) der Elfen die HSG Blomberg-Lippe, die in den ersten mehr als 59 Minuten der Begegnung nicht einmal in Führung gelegen hatte.