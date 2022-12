Handball, Frauen-Bundesliga Elfen können bei der HSG nur gewinnen

Nach dem jüngsten Erfolg gegen die Bad Wildungen Vipers gönnte Coach Johan Petersson den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 eine kurze Pause. Aber gleich nach den Feiertagen sind die Elfen an diesem Dienstag (19 Uhr) schon wieder gefordert. In der Sporthalle an der Ulmenallee kommt es zum dritten Duell des Jahres mit der HSG Blomberg-Lippe. In den beiden bisherigen Partien – jeweils in der Vorsaison – holten die Leverkusenerinnen einen Sieg daheim (36:34) Anfang Februar und ein Remis auswärts (24:24) im Mai.