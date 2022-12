Volleyball, 2. Bundesliga TSV-Volleyballerinnen steigen in neue Liga ein

Auf Rang vier sind die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen zur Winterpause alles andere als in Abstiegsgefahr – und trotzdem werden sie in der kommenden Saison nicht mehr in der 2. Bundesliga Nord antreten. Denn im Sommer startet der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) eine neue Liga, in der auch das Team von Trainer Dirk Sauermann antreten wird: Die 2. Bundesliga Pro. „Es lenkt Aufmerksamkeit auf die Volleyballszene. Es bewegt sich etwas“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Rothe über eine „Strukturreform, die Maßstäbe setzt“.