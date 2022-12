Basketball, 2. Liga Sieben Gründe für die Krise der Giants

Analyse | Leverkusen · Die Bayer Giants wollten vor der Saison in die Bundesliga aufsteigen. Doch in Dennis Heinzmann ist ein Schlüsselspieler lange verletzt und die Importspieler stecken im Formtief. Das Team von Coach Hansi Gnad kämpft plötzlich um den Klassenerhalt in der ProA.

20.12.2022, 21:00 Uhr

Hat sich nicht als die erhoffte Verstärkung für die Centerposition erwiesen: Marc-André Fortin (l.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher