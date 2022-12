Basketball, 2. Liga Giants-Coach Hansi Gnad will den Druck rausnehmen

Die Situation bei den Zweitliga-Basketballern des TSV Bayer 04 bleibt unverändert. „Im Grunde ist es seit Wochen dasselbe“, sagt Hansi Gnad nicht ohne Frust in der Stimme. „Die Jungs wollen, aber die Situation ist weiter angespannt.“ In einer normalen ProA-Saison würde der Trainer seine Basketballer an diesem Dienstag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) als Favorit gegen den VfL Bochum sehen. In dieser Spielzeit sind die Giants aber Letzter und unter Zugzwang, gegen den Drittletzten den Anschluss zu erhalten.