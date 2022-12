Football Amon-Ra will Historisches schaffen

Und wenn alles läuft wie erwartet, übertrifft er die 1000 Receiving Yards bereits am Samstag im Auswärtsspiel von Detroit bei den Carolina Panthers. Dann wäre er auch der jüngste Spieler in der Geschichte der Lions, der diese Marke erreicht. Denn er wäre acht Tage jünger als der aktuelle Rekordhalter Calvin Johnson, der seine Karriere inzwischen beendet hat. Und „Megatron“, wie Johnson genannt wurde, ist sicher nicht der schlechteste Orientierungspunkt für einen jungen Receiver. Denn der hält auch verschiedene NFL-Rekorde – nicht zuletzt den für die meisten Receiving Yards in einer Spielzeit (1.964 Yards in der Saison 2012).