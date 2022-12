Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Fußballerinnen starten am 3. Januar in die Vorbereitung

Die guten Kontakte in sein Heimatland machen sich für den niederländischen Coach dabei gleich mehrfach bezahlt. Als frühe Standortbestimmung dienen ihm zwei Testspielduelle mit Top-Teams der Eredivisie. Am 7. Januar hat Bayer 04 den Tabellendritten Fortuna Sittard zu Gast (13 Uhr, Leistungszentrum Kurtekotten). Eine Woche später treten die Leverkusenerinnen beim Tabellenzweiten Ajax Amsterdam an (14. Januar, 14 Uhr).