Klarer 3:0-Erfolg : Volleyballerinnen fertigen harmloses Ostbevern ab

Leverkusen Nach kleineren Startproblemen hat das von Tigin Yaglioglu trainierte Team des TSV Bayer keine Mühe mit Ostbevern. Nach zwei Spieltagen belegen die Leverkusenerinnen Platz zwei in der 2. Liga Nord.

Nur zu Beginn des Spiels beim BSV Ostbevern hatten die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Probleme. „Da war die Stimmung in der Halle richtig gut, und die Gastgeberinnen haben sich noch sehr gewehrt“, beschrieb TSV-Coach Tigin Yaglioglu. Wie in der Vorwoche brachte erneut ein Doppelwechsel die Leverkusenerinnen auf die Siegerstraße in dem Zweitliga-Duell.