Auf der Kurt-Rieß-Anlage : Judo-Nachwuchs kämpft unter freiem Himmel

Zwei Nachwuchs-Judoka messen sich in Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Judo-Abteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen erntet viel Lob für ihr Turnier mit 170 Teilnehmern auf dem Rasen der Kurt-Rieß-Anlage.

Dass ein Judo-Turnier im Freien ausgetragen wird, ist eher ungewöhnlich. Angesichts der geltenden Corona-Hygienevorschriften nahmen die Judoka des TSV Bayer 04 den Mehraufwand jedoch in Kauf und organisierten auf dem Rasen der Kurt-Rieß-Sportanlage Wettkämpfe für Kinder aus der U10, U13 und U15. „Alles hat super funktioniert: Wir haben ausschließlich positive Resonanz erhalten“, sagte Michael Weyres, stellvertretender Judo-Abteilungsleiter des TSV Bayer 04.

Insgesamt 170 Talente standen am Sonntag auf der Matte, um sich in den verschiedenen Gewichts- und Altersklassen zu messen. Mit 36 Teilnehmern stellte der gastgebende TSV die größte Zahl an Nachwuchskämpfern. Eingeladen waren Sportler aus Vereinen des Kreises Bergisches Land sowie des Kreises Köln. Hinzu kamen fünf befreundete Vereine des TSV Bayer 04.