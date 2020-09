Handball in der Region : Aggressive Deckung beflügelt TuS 82 II

Handball in der Region

Rhein-Wupper Opladens Reserve-Handbaler feiern zum Start in die Oberliga-Saison einen klaren Sieg gegen Aufsteiger Düren. Während Verbandsligist TuS Rheindorf ebenfalls gewinnt, kassiert der TV Witzhelden eine Pleite.

Handball-Oberliga: TuS 82 Opladen II – SG GFC Düren 1899 32:27 (17:13). Opladens Reserve-Handballer ist der Start in die neue Spielzeit geglückt. Die Mannschaft von Trainer Dennis Breuer setzte sich verdient gegen den Aufsteiger aus Düren durch. „Wir haben uns mit einer sehr aggressiven 3:2:1-Deckung zu Beginn der Partie die nötige Sicherheit geholt“, sagte ein zufriedener Breuer. In der entscheidenden Phase, als Opladens bester Werfer Timm Kreutzer in Manndeckung genommen wurde, schlug die Stunde von Youngster Justus Wendler. Der Rückraumspieler übernahm Verantwortung, erzielte zwei wichtige Tore und bediente seine Mitspieler mit sehenswerten Anspielen.