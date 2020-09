0:5 in Bergisch Neukirchen : VfL Witzhelden erneut ohne Chance

Ein Spieler des VfL Witzhelden liegt frustriert auf dem Rasen, während die Fußballer des BVBN den nächsten Treffern bejubeln. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist aus der Blütenstadt unterliegt im Derby beim BV Bergisch Neukirchen mit 0:5. Der SSV Lützenkirchen gewinnt derweil 10:0 in Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Kreisliga Solingen: BV Bergisch Neukirchen – VfL Witzhelden 5:0 (2:0). Michael Nimpsch ärgerte sich vor allem über das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. „Wir wollten eigentlich eine Reaktion auf die Vorwoche zeigen“, sagte der Co-Trainer. Insgesamt waren seine Witzheldener im Nachbarschaftsduell in Bergisch Neukirchen aber ohne jede Chance, immer wieder kamen die Gastgeber zu gefährlichen Gelegenheiten. Der BVBN war von der ersten Minute an überlegen und ging nach neun Minuten durch seinen Kapitän Michael Mollek in Führung. Kai Lehmann (22.), Eric Rappen (55.) und Andre Brandenburg (61.) erhöhten auf 4:0, ehe Sebastian Fitz den Schlusspunkt hinter eine einseitige Begegnung setzte (71.).

SC Leichlingen – GSV Langenfeld. Bereits am Freitag hatte es sich angedeutet, dass die Partie wohl ausfallen würde. Beim Gegner aus Langenfeld gab es einen Corona-Verdachtsfall, das Spiel wurde daher abgesagt.

SSVg 06 Haan – Genclerbirligi Opladen 4:2 (0:0). Trainer Jaouad Kharraz haderte mit der Chancenverwertung seiner Opladener. „Wir haben die guten Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen können. Dann hätte die Begegnung sicherlich einen anderen Verlauf nehmen können“, sagte der Übungsleiter. Ümit Cakmanus glich zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.) aus, Halit Dasman verkürzte acht Minuten vor dem Abpfiff zum 2:3. „Im Idealfall nehmen wir noch einen Punkt mit – dieses Mal sollte es aber nicht sein.“

VfB 06 Langenfeld – SSV Lützenkirchen 0:10 (0:5). Beim Abstiegskandidaten in Langenfeld sorgten die Lützenkirchener mit einer konzentrierten ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Lorenz Röhler und Muhammed Saidy Khan verhalfen ihren Team mit frühen Treffern zum perfekten Start, Marcel Maier konnte sich ebenfalls noch vor dem Seitenwechsel in die Torschützenliste eintragen. Im zweiten Spielabschnitt machte das Team des SSV munter weiter und kam zu einem in der Höhe nicht zu erwartenden Erfolg.

Kreisliga Köln: SV Schlebusch II – GSV Prometheus Porz 3:2 (2:1). Mit den nächsten drei Punkten haben sich die Schlebuscher Reserve-Fußballer im oberen Tabellendrittel behauptet. Aggelos Agoropoulos und Philip Henning mit einem Doppelpack sorgten für den zweiten Saisonsieg. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Nach dem Seitenwechsel lief nicht mehr so viel zusammen. Dennoch sind wir glücklich, wieder gepunktet zu haben“, sagte Trainer Marco Treubmann.

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SV Bergfried Leverkusen 0:4 (0:1). Eine bemerkenswert reife Leistung boten die Bergfried-Fußballer beim Tabellennachbarn im Kölner Süden. René Rekus brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Kevin Sivakumar (48.) und Moritz Blumenthal (56./73.) ließen keine Zweifel mehr am Sieg aufkommen. „Die Mannschaft hat sich gegenüber dem Saisonstart enorm gesteigert. So langsam kommen wir in Fahrt“, sagte ein zufriedener Coach Hannes Diekamp.