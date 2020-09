Torhüter sieht Rot : Nachwuchs von Bayer 04 verliert in Unterzahl gegen Gladbach

Leverkusen Vor 120 Zuschauern am Kurtekotten unterliegt die U19 aus Leverkusen einer abgezockten Borussia mit 0:1. Torhüter Marcel Johnen sieht die Rote Karte.

In der zweiten Halbzeit drängten die Junioren der Werkself auf den Ausgleich, schwächten sich dann aber selbst. Torhüter Marcel Johnen sah in der 56. Minute die Rote Karte, weil er einem Gegenspieler, der ihn beim Abstoß behinderte, den Ball in den Rücken warf. Danach mussten sich die Hausherren erst einmal neu sortieren. Die Gäste holten sich über mehr Ballbesitz die Spielkontrolle. In den letzten Minuten warf der Bayer-Nachwuchs noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich gelang ihm jedoch nicht mehr.