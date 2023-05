Handball, Frauen-Bundesliga Elfen halten nur am Anfang gut mit

Am Ende gab es die erwartete Pleite im Saisonabschluss beim Bundesliga- und European-League-Dritten Borussia Dortmund. Aber etwas mehr als eine Viertelstunde lang konnten die Handballerinnen des TSV Bayer 04 den Favoriten bei ihrer 25:36 (12:19)-Niederlage deutlich ärgern. Und das obwohl sie – durch Ausfälle und drei Abstellungen zu den Junior-Elfen für deren Teilnahme am Final-Four um den letztlich verpassten Nachwuchstitel – nur in schmaler Besetzung mit lediglich neun Feldspielerinnen aufliefen. Das würdigte auch BVB-Coach Henk Groener. „Leverkusen hat gut begonnen“, sagte er. Ihm und seinem Team sei jedoch klar gewesen, dass sie gegen den dezimierten Gegner keine Probleme haben würden, wenn sie über die volle Spielzeit Gas geben würden.