Handball, Frauen-Bundesliga Petersson hört als Trainer der Elfen auf – Biegler übernimmt im Sommer

Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile unter den Anhängern von Bayers Handballerinnen: Trotz Vertrag bis 2024 verlässt Trainer Johan Petersson den Verein. Das Spiel in Dortmund zum Ligaausklang am Samstag wird seine letzte Partie als Trainer der Elfen sein. Zur neuen Spielzeit kehrt Ex-Bundestrainer Michael Biegler zurück unters Bayer-Kreuz. Er unterschrieb für zwei Jahre und soll in einer Doppelfunktion sowohl als Coach als auch als sportlicher Leiter tätig sein.