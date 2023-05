Handball, Frauen-Bundesliga Siegchancen bei Peterssons Abschiedsspiel stehen schlecht

Mit einer großen Kulisse zum Saisonausklang können die Handballerinnen von Borussia Dortmund und die des TSV Bayer 04 am Samstagabend vermutlich eher nicht rechnen – dafür mit einem gewissen Maß an Trubel und Chaos im Umfeld. Denn die Partie findet ab 19 Uhr in der Sporthalle Wellinghofen statt – also nur wenige Kilometer vom Signal-Iduna-Park entfernt, in dem die Fußballer des BVB sich keine zwei Stunden zuvor die Meisterschale geholt haben könnten.