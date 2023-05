Juniorenfußball U19 der Werkself empfängt im Finale den Nachwuchs aus Köln

Leverkusen · Bayers Talente beenden die Sonderspielrunde auf Platz drei. An diesem Mittwoch steht das Finale des Verbandspokals gegen die U19 des 1. FC Köln an – in der BayArena.

23.05.2023, 16:30 Uhr

Bayer Leverkusens Abwehr-Talent Madi Monamay am Ball. Foto: Bayer 04

Von René Rekus

Bayers U19 hat zum Abschluss der Sonderspielrunde zwei Achtungserfolge eingefahren. Beim Nachwuchs des FC Bayern bewies die Elf von Trainer Sven Hübscher Moral und kam in doppelter Unterzahl spät zum Ausgleich, gegen den SV Darmstadt 98 gewannen die Talente der Werkself vor heimischer Kulisse souverän mit 3:1 (1:1). An diesem Mittwoch steht das Finale im Verbandspokal gegen den 1. FC Köln an.