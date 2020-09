Frauenhandball, Bundesliga : Elfen erleben Samstag zum Vergessen

Annefleur Bruggemann (Mitte) erzielte bei der Pleite in Hessen erin Tor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 unterliegen der HSG Bensheim/Auerbach mit 20:23. Neben Problemen auf dem Feld sorgten ein Corona-Fall im Umfeld von Zoë Sprengers sowie Doping-Tests für Turbulenzen.

Der neue Tabellenführer feierte mit den 250 Fans in der Weststadthalle – und Bayers Handballerinnen mussten zusehen. Enttäuscht und ebenso fassungs- wie ratlos ließ die 20:23 (9:13)-Niederlage bei Bensheim/Auerbach die Leverkusenerinnen zurück.

Der personelle Umbruch im Sommer, die drei Wochen Pause der Elfen, das Fehlen von Zoë Sprengers und der frühe und umstrittene Ausschluss von Mareike Thomaier (Rot in der 25. Minute) spielten zwar sicherlich auch eine Rolle, erzählten aber nur einen Teil der Geschichte dieser bitteren Niederlage. Viel entscheidender war wohl, dass die von Ex-Elfe Heike Ahlgrimm exzellent eingestellten „Flames“ den Gästen von Beginn an den Schneid abkaufen.

Offensiv wirkte Bayer fast durchgängig fahrig, verunsichert, ideenlos – und sichtlich beeindruckt von der bissigen und unangenehmen Bensheimer Verteidigung, die ihnen die Freude am Spiel raubte. Mehr als 20 – zum Teil haarsträubende Fehlwürfe – und mehr als zehn Ballverluste durch technische Fehler waren der statistische Beleg für die mangelnde Durchschlagskraft.

Besonders schlimm anzusehen war der erste Durchgang, nach dem das Team von Trainer Michael Biegler mit nur vier Toren Unterschied noch sehr gut bedient war. Denn vor der Pause hatte es zusätzlich zur Offensischwäche auch in der Abwehr – in den vergangenen Jahren stets die Leverkusener Paradedisziplin – mächtig gehakt. Zumindest defensiv war nach dem Seitenwechsel eine klare Steigerung sichtbar. „Da standen wir hinten endlich gut und engagiert und haben uns viele Möglichkeiten nach vorne erkämpft“, sagte Wolf. Diese Chancen fielen dann freilich den bereits erwähnten Unzugänglichkeiten im Angriff zum Opfer.

Allerdings gab es an diesem „rundum gebrauchten Tag“ auch einige äußere Faktoren, die nicht gerade förderlich waren. Erst morgens entschied sich, dass die Elfen überhaupt fahren durften, weil Sprengers erster Test nach einem Corona-Fall im engsten Umfeld negativ ausfiel. Sonst hätte neben der Niederländerin auch das gesamte Team in Quarantäne gehen müssen. Für zusätzliche Aufregung sorgte in der Halbzeit die Ankündigung, dass nach Spielende Doping-Tests die Heimfahrt verzögern würden. „Für einen Tag ist das ein bisschen viel zusätzliche mentale Belastung. Das sollte man auch berücksichtigen“, erläuterte Wolf. Aber als alleinige Entschuldigung für den schlechten Auftritt möchte sie die widrigen Umstände nicht gelten lassen.