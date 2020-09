Fußball, Landes- und Bezirksliga : FC Leverkusen feiert höchsten Sieg, SV Schlebusch lässt weiter Federn

Leverkusen In der Landesliga unterliegt der SVS dem TuS Oberpleis 0:1, in der Bezirksliga dreht der FCL auf und gewinnt 4:0 gegen Rheingold Köln.

Aus Sicht des Trainers habe es in Oberpleis vor allem an der mangelnden Qualität gelegen, dass seine Schlebuscher keine Punkte mitnehmen konnten. Der personelle Aderlass habe sich bemerkbar gemacht. Schon nach acht Minuten kassierten die Gäste das entscheidende Tor. Zwar bemühten sich die Müller-Schützlinge in der Folge nach Kräften, doch in der Offensive gelang dem Favoriten kaum etwas. Die beste Gelegenheit hatte noch Sebastian Bamberg, der kurz vor dem Seitenwechsel über das Tor schoss.